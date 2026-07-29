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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Zell im Wiesental: Pedelec aus Keller von Mehrfamilienhaus entwendet // Pedelec wieder aufgefunden

Freiburg (ots)

Am Montag, 27.07.2026, gegen 20.00 Uhr, fand der Geschädigte sein 
entwendetes Pedelec der Marke Cube. Es stand mit einem weiteren 
schwarzen Mountainbike der Marke Cube vor einem Mehrfamilienhaus in 
der Obermattstraße. Das Pedelec wurde an den Eigentümer ausgehändigt.
Das schwarze Mountainbike der Marke Cube wurde von der Polizei 
sichergestellt. Bislang konnte das Mountainbike noch keiner Straftat 
zugeordnet werden.    

Ursprungsmeldung: (28.07.2026)

Am Montag, 27.07.2026, in dem Zeitraum zwischen 15.30 Uhr bis 19.30 
Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft auf unbekannte Art und 
Weise in den Keller eines Mehrfamilienhauses in dem Hans-Thoma-Weg. 
Im Keller wurde ein Kellerabteil aufgebrochen und aus diesem ein 
verschlossenes Pedelec der Marke Cube entwendet. Der Diebstahlschaden
beträgt etwa 5.000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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