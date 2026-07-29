Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Zell im Wiesental: Pedelec aus Keller von Mehrfamilienhaus entwendet // Pedelec wieder aufgefunden

Freiburg (ots)

Am Montag, 27.07.2026, gegen 20.00 Uhr, fand der Geschädigte sein entwendetes Pedelec der Marke Cube. Es stand mit einem weiteren schwarzen Mountainbike der Marke Cube vor einem Mehrfamilienhaus in der Obermattstraße. Das Pedelec wurde an den Eigentümer ausgehändigt. Das schwarze Mountainbike der Marke Cube wurde von der Polizei sichergestellt. Bislang konnte das Mountainbike noch keiner Straftat zugeordnet werden. Ursprungsmeldung: (28.07.2026) Am Montag, 27.07.2026, in dem Zeitraum zwischen 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft auf unbekannte Art und Weise in den Keller eines Mehrfamilienhauses in dem Hans-Thoma-Weg. Im Keller wurde ein Kellerabteil aufgebrochen und aus diesem ein verschlossenes Pedelec der Marke Cube entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 5.000 Euro.

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