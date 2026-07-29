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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Vorfahrtsverletzung - Radfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 28.07.2026, gegen 13.25 Uhr, kam es "Am Talweg" zu einem Unfall mit Beteiligung von einem Pickup und einem Fahrrad. Der 49-jährige Fahrer eins Mountainbikes befuhr den Weg von Nordschwaben kommend in Richtung Minseln. An der Einmündung zum Angerswilweg übersah er wohl einen von rechts kommenden Pickup, welcher nach links in Richtung Nordschwaben einbiegen wollte. Der Mountainbike-Fahrer bremste stark ab und kam dabei zu Fall. Im weiteren Verlauf kollidierte der 49-Jährige mit der Front des Pickups. Mit leichten Verletzungen wurde der 49-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 43-jährige Fahrerin des Pickups blieb unverletzt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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