Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Motorrad stößt mit Auto zusammen, zwei verletzte Personen

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 28.07.2026, gegen 20:00 Uhr befuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer mit seinem Zweirad die K4992 von Löffingen kommend in Fahrtrichtung Seppenhofen. Nach bisherigen Erkenntnissen und nach Angaben von Zeugen führte er einen sogenannte Wheelie durch, ein Fahrmanöver, bei dem das Motorrad so stark beschleunigt wird, dass das Vorderrad abhebt und man nur auf dem Hinterrad fährt. Mutmaßlich verlor er hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Autofahrer. Durch die Kollision wurden sowohl der Motorradfahrer, als auch der 43-jährige Autofahrer verletzt und durch den eintreffenden Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Es entstand Sachschaden an den Fahrzeugen von ca. 7000 Euro.

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