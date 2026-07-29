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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: K 4979/ Gemarkung Umkirch: Folgemeldung zu "Mehrere verletzte Fahrradfahrer nach Überholmanöver eines Pkw - Zeugenaufruf"; hier: ergänzende Hinweise

Freiburg (ots)

Bezüglich des Verkehrsunfalls vom Donnerstag, 24.07.2026, auf der Kreisstraße 4979 zwischen Umkirch und Freiburg-Waltershofen, bei dem mehrere Rennradfahrer durch ein überholendes Fahrzeug verletzt wurden, haben die Ermittlungen neue Erkenntnisse erbracht.

Wie sich im Zuge von Zeugenaussagen herausstellte, sei der flüchtige SUV nicht in Richtung Wasenweiler sondern weiter in Richtung des Freiburger Stadtteils Waltershofen davongefahren. Auch die Personalien des anfänglich gesuchten Fahrers des entgegenkommenden Transporters sind zwischenzeitlich bekannt.

Das Polizeirevier Breisach sucht nun insbesondere nach einer lebensälteren Verkehrsteilnehmerin, die den Unfall beobachtet haben soll. Die Frau habe sich zunächst an der Unfallstelle aufgehalten und mit den betroffenen Rennradfahrern ausgetauscht. Sie habe die Unfallstelle jedoch noch vor einem Kontakt zur Polizei verlassen. Die gesuchte Zeugin wird gebeten, sich beim Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667 9117-0 zu melden.

ak

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Erstmeldung vom 24.07.2026, 8:39 Uhr:

Ein Verkehrsunfall mit insgesamt vier verletzten Rennradfahrer ereignete sich am Donnerstagnachmittag, 23.07.2026, gegen 17:30 Uhr auf der Kreisstraße 4979 zwischen Umkirch und Freiburg-Waltershofen.

Eine zehnköpfige Rennradgruppe hatte zu diesem Zeitpunkt die K4979 in Richtung Freiburg-Waltershofen befahren als eine bislang unbekannte Person mit dessen Auto trotz Gegenverkehr an der Rennradgruppe vorbei gefahren sein soll. Aufgrund des entgegenkommenden Verkehrs habe das Fahrzeug mehrere Rennradfahrer nach rechts von der Fahrbahn abgedrängt. Hierdurch stürzten insgesamt vier der Sportler und verletzten sich.

Das unfallverursachende Fahrzeug sei anschließend in Richtung Wasenweiler davongefahren.

Einer der verletzten Fahrradfahrer hatte sich schwere Verletzungen zugezogen und musste durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden.

Bei dem am Unfall beteiligten unbekannten Fahrzeug soll es sich laut Angaben der Geschädigten womöglich um einen schwarzen SUV gehandelt haben.

Das Polizeirevier Breisach (Tel.: 07667 9117-0) hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug geben können. Insbesondere der/ die Fahrer(-in) eines Transporters, welches dem unfallverursachenden Fahrzeug kurz vor dem Unfall entgegenkam, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
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Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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Tel.: 0761 882-1222
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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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