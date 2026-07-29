Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Unbekannte werfen Steine auf Personengruppe - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 25.07.2026, soll gegen 22:40 Uhr bislang unbekannte Täterschaft Steine auf eine privat feiernde Personengruppe an der Codmananlage in Laufenburg geworfen haben. Ein 63-jähriger Gast der Feier wurde durch einen abprallenden Stein getroffen. Er blieb unverletzt. Der Polizeiposten Laufenburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges oberhalb der Codmananlage wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Der Polizeiposten Laufenburg ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07763 9288 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 entgegen.

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