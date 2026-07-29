Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Motorradfahrer nach Unfall mit Auto lebensgefährlich verletzt

Freiburg (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw ereignete sich am Dienstagabend, 28.07.2026, gegen 18:30 Uhr «Am Elzdamm» in Emmendingen. Der Fahrer des Motorrades wurde lebensgefährlich verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen habe ein 38 Jahre alter Motorradfahrer die Straße «Am Elzdamm» in südöstliche Richtung befahren und dabei laut Zeugen immer wieder Fahrzeuge, welche in die gleiche Richtung fuhren, überholt. Als sich das motorisierte Zweirad auf Höhe eines Möbelgeschäftes befand, sei eine 63-jährige Autofahrerin, die in gleicher Richtung fuhr, nach links abgebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 38-Jährige Motorradfahrer stürzte und verletzte sich lebensgefährlich. Er musste durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik transportiert werden. Dort konnte der Mann stabilisiert werden und befindet sich außer Lebensgefahr.

Die 63 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Während der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei Freiburg stellte sich heraus, dass der Fahrer des Motorrades wohl nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Außerdem war das Kennzeichen, welches am Motorrad angebracht war, nicht auf das Zweirad zugelassen. In der Kleidung des Verunfallten wurden zudem Betäubungsmittel aufgefunden.

Gegen den 38-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubni sowie des Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

ak

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