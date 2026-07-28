Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Pkw kollidiert auf Bundesstraße mit Felswand - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Montag, 27.07.2026, gegen 14.15 Uhr, kollidierte auf der Bundesstraße 317 ein Pkw mit einer Felswand.

Eine 54-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Bundesstraße 317, als sie zwischen Silbersau und dem Wühreloch aus hier noch nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und der Pkw seitlich mit einer Felswand kollidierte. Durch den Aufprall drehte sich der Pkw und kollidierte nochmals mit der Felswand. Die 54-Jährige wurde schwer verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in eine Uniklinik verflogen. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

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