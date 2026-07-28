POL-FR: Zell im Wiesental: Pedelec aus Keller von Mehrfamilienhaus entwendet

Freiburg (ots) - Am Montag, 27.07.2026, gegen 08.15 Uhr, eskalierte an einer Bushaltestelle in der Römerstraße ein Streit zwischen einem 30-jährigen Mann und einem Busfahrer. Der 30-Jährige begab sich an der Bushaltestelle in den Bus und fing mit dem Busfahrer einen verbalen Streit an. Im weiteren Verlauf schlug der 30-Jährige dem Busfahrer mehrfach mit der ...

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