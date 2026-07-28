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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Pedelec aus Keller von Mehrfamilienhaus entwendet

Freiburg (ots)

Am Montag, 27.07.2026, in dem Zeitraum zwischen 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft auf unbekannte Art und Weise in den Keller eines Mehrfamilienhauses in dem Hans-Thoma-Weg. Im Keller wurde ein Kellerabteil aufgebrochen und aus diesem ein verschlossenes Pedelec der Marke Cube entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 5.000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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