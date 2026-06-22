Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Anlagebetrug durch Deep-Fake-Videos

Ruppichteroth (ots)

Ein 69-jähriger Mann aus Ruppichteroth fiel auf ein Deep-Fake-Video herein und investierte mehrere tausend Euro in ein fragwürdiges Finanzprodukt. Im April stieß er zufällig im Internet auf das Video und wurde neugierig. Er eröffnete ein Konto, überwies Geld - und erlebte das böse Erwachen, als er nach angeblich rekordverdächtigen Gewinnen in Kryptowährungen sein Geld zurückforderte. Alles war gefälscht, sein kleiner fünfstelliger Betrag verloren.

Die Betrugsmasche mit manipulierten Politiker-Videos ist nicht neu und fällt unter den Begriff Cybertrading-Betrug.

Mit Hilfe von KI verfälschen Betrüger Bild und Ton prominenter Persönlichkeiten wie Friedrich Merz, Sahra Wagenknecht oder Frank-Walter Steinmeier. Die Videos erwecken den Eindruck, als würden diese im Fernsehen für eine "ultimative Krypto-Anlagestrategie" werben. Auch Logos seriöser Medien wie Tagesschau oder ZDF werden gefälscht, um Vertrauen zu gewinnen.

Wie schützt man sich? Mit gesunder Skepsis: Seriöse Politiker oder Institutionen versprechen weder hohe Renditen noch "Geheimgeschäfte" mit Kryptowährungen. Oft genügt eine kurze Internetrecherche, um den Betrug zu entlarven.

Wer Opfer eines Cybertrading-Betrugs wird, sollte sofort Anzeige bei der Polizei erstatten. (Bi)

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