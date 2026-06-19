Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrüche in Rohbauten

Diebstahl aus Garage

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht von Mittwoch (17. Juni) auf Donnerstag (18. Juni) kam es in Sankt Augustin zu Einbrüchen in zwei Doppelhaushälften in Sankt Augustin. Vermutlich gegen kurz nach 02:00 Uhr am Donnerstag drang eine bislang unbekannte Person in die Rohbauten an der Bahnhofstraße im Ortsteil Menden ein. Nach ersten Erkenntnissen näherte sich der Tatverdächtige von hinten dem Gebäude, das von einem Metallgerüst umgeben ist. Von hier wurden jeweils Erdgeschossfenster geöffnet und als Einstieg genutzt. Aus dem Gebäudeinneren entwendete der Verdächtige eine Schlitzmaschiene, eine Bohrmaschine, eine Stemmmaschine, einen Laserpointer, einen Druckluftkompressor, eine Handkreissäge und einen Schlagschrauber. Der Gesamtschaden wurde auf rund 6.000 Euro geschätzt. Ebenfalls in der Bahnhofstraße kam es zwischen Mittwoch, 23:00 Uhr und Donnerstagmorgen, 06:45 Uhr zu einem Diebstahl aus einer Garage. Hier nutzte der Täter offenbar eine unverschlossene Tür auf der Garagenrückseite, um an folgende Werkzeuge zu gelangen: zwei Fliesenschneider, einen Luftkompressor, eine Werkzeugtasche mit Akkuschrauber, Kreis- und Tischsäge sowie einem Stemmhammer. Der Gesamtwert wird auf einen dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Hinweise zum Verbleib der jeweiligen Beute oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei unter 02241 541-3321 entgegen. Es wird geraten, gerade bei Abwesenheit, Fenster und Türen stets geschlossen zu halten. Gekippte Fenster sind geöffnete Fenster und stellen kaum ein Hindernis für Einbrecher dar. Weitere Tipps und umfassende Beratungen zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie kostenlos von Spezialisten der Kriminalpolizei in Siegburg. Für weitere Informationen oder Termine kontaktieren Sie vorbeugung-su@polizei.nrw.de oder 02241 541-4777. (Uhl) #KEinbruch

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