Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Café - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Troisdorf (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (17. Juni) kam es zu einem Einbruch in ein Café an der Kölner Straße in Troisdorf.

Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger zwischen 02:30 Uhr und 03:40 Uhr die Seitentür des Geschäfts auf und verschaffte sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Entwendet wurde ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag und zwei Schlüssel.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen zwischen dem Karlsgässchen und der Alte Poststraße machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3221 in Verbindung.

Hinweise der Polizei:

Kostenlose Beratungen zum Einbruchschutz bieten die Expertinnen und Experten der Kriminalpolizei in Siegburg an. Informationen sowie Terminvereinbarungen sind per E-Mail an vorbeugung-su@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 02241 541-4777 möglich. #KEinbruch (Re)

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