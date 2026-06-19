Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Kleingartenanlage

Siegburg (ots)

Am Donnerstagabend (18. Juni) bemerkten Pächter des Kleingärtner-Vereins an der Isaac-Bürger-Straße in Siegburg, dass Unbekannte die Vorhängeschlösser von mindestens drei Parzellen sowie deren Gartenlauben aufgebrochen hatten.

Ob Diebe etwas gestohlen haben, ist noch unklar.

Die Polizei ermittelt und bittet unter 02241 541-3121 um Hinweise. (Bi)

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