Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falsche Handwerker stehlen Schmuck

Troisdorf (ots)

Am Donnerstagnachmittag (18. Juni) fiel eine 89-jährige Troisdorferin falschen Handwerkern zum Opfer. Gegen 16.30 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an ihrer Wohnungstür im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Alemannenstraße. Der schwarzhaarige Mann mit Bart, gekleidet in einen Blaumann, behauptete, es habe einen Wasserrohrbruch gegeben. Er müsse im Badezimmer der Seniorin Überprüfungen vornehmen. Die arglose Frau ließ ihn herein und begleitete ihn ins Bad. Dort sollte sie die Wasserhähne aufdrehen, während der Mann die Tür nur angelehnt ließ.

Durch den Türspalt bemerkte die 89-Jährige bald einen zweiten Mann, korpulent und in einem weißen T-Shirt, der sich in ihrer Wohnung aufhielt. Als die Täter merkten, dass sie entdeckt wurden, flohen sie in unbekannte Richtung.

Der zweite Mann, der eine Umhängetasche trug, hatte sich im Schlafzimmer der Seniorin bedient. Er stahl mehrere goldene Ringe und Ketten aus einem Schmuckkästchen. Der Wert der Beute liegt bei über tausend Euro.

Die Fahndung nach den Tätern blieb bisher erfolglos. Die Polizei hat die Spurensicherung eingeschaltet.

Wer die Männer gesehen hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02241 541-3221 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei warnt: Lassen Sie sich von Handwerkern immer Namen und Grund der Arbeiten nennen. Rufen Sie selbst bei der Firma an und prüfen Sie die Angaben. Bleiben Sie misstrauisch und wählen Sie im Zweifel den Polizeiruf 110. Sollten Sie Opfer von Dieben oder Betrügern werden, erstatten Sie unbedingt Anzeige. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell