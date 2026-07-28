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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Auto beschädigt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 27.07.2026, in der Zeit von 7:30 Uhr bis 9:00 Uhr wurde ein Dodge Ram, der auf dem Parkplatz eines Hotels in der St. Blasier Straße geparkt war, von bislang unbekannter Täterschaft mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand an der Fahrertür zerkratzt. Der Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Der Polizeiposten St. Blasien hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07672 92228 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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