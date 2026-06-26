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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person

Neuss-Dormagen (ots)

Am Freitag, 26.06.26, 17:17 Uhr, kam es in Dormagen auf der Neusser Straße zwischen den Ortsteilen Nievenheim und Allerheiligen zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person. Zur Unfallzeit befuhr eine 67-jährige Dormagenerin mit ihrem PKW VW die Neusser Straße aus Richtung Allerheiligen kommend in Richtung Nievenheim. Ungefähr 500m vor der Ortslage Nievenheim geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem 47-jährigen Kölner, welcher mit seinem Kleinkraftrad die Neusser Straße in Richtung Allerheiligen befuhr. Durch den Zusammenprall wurde der 47-jährige lebensgefährlich verletzt. Die Unfallverursacherin kommt nach dem Zusammenprall nach links von der Fahrbahn ab und bleibt in einer Böschung liegen. Sie wird leicht verletzt. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz, die beiden verletzten Personen wurden nach notärztlicher Versorgung vor Ort in umliegende Krankenhäuser transportiert. Zur Unfallaufnahme wurde das spezialisierte Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Neuss eingesetzt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Neusser Straße bis 21:00 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet. Die beiden Fahrzeuge, an welchen Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand, wurden sichergestellt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Leitstelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-20210


Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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