Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Gurtweil: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 27.07.2026, kam es gegen 11:50 Uhr zu einem Unfall im Begegnungsverkehr zwischen Gurtweil und Tiengen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen der Spiegel eines von Tiengen kommenden roten Autos mit dem Spiegel eines entgegenkommenden Renault Clio kollidiert sein. Das rote Auto entfernte sich in unbekannte Richtung. Am Renault entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

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