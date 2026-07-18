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Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Zwei Verletzte bei Abbiegeunfall

Warendorf (ots)

Am Samstag (18.07.2026) kam es in Everswinkel um 10:55 Uhr auf der Landstraße 793 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Eine 71-jährige Frau aus Everswinkel fuhr mit ihrem Pkw auf der Landstraße in Richtung Freckenhorst und beabsichtigte, an der Zufahrt zur Kreisstraße 3 nach links abzubiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang eines 43-jährigen Warendorfers, der mit seinem Pkw auf der Landstraße in Richtung Münster unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden die Fahrzeugführer schwer verletzt. Sie wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser nach Münster gebracht. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde ein weiterer Pkw beschädigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die anschließende Fahrbahnreinigung war die Landstraße 793 gesperrt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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