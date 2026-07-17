POL-WAF: Sendenhorst. Einbruch in Einfamilienhaus
Warendorf (ots)
Unbekannte Personen brachen am Donnerstag, 16.7.2026, zwischen 13.05 Uhr und 22.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Hoetmarer Straße in Sendenhorst ein. Der oder die Täter durchwühlten die Wohnräume auf der Suche nach Beute, die bislang nicht bekannt ist. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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