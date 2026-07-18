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Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Raub mit Schusswaffe auf Tankstelle - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Am Freitag, 17.07.2026, gegen 21:30 Uhr, betrat ein maskierter Täter eine Tankstelle in Beelen an der Warendorfer Straße. Er bedrohte die Angestellte mit einer Schusswaffe und drängte sie in den Kassenbereich. Der Tatverdächtige öffnete die Kasse und entnahm das darin befindliche Bargeld. Anschließend flüchtete er zu Fuß vom Tankstellengelände in nordwestlich Richtung. Zur Tatzeit war der Täter mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Kapuzenpullover mit einem großen Printlogo auf dem Rücken und weißen Turnschuhen bekleidet. Er ist schlank und ca. 165 cm bis 175 cm groß. Wer hat den Tatverdächtigen gesehen? Wer kann Hinweise zu dem Raub geben? Hinweise nimmt die Polizei Warendorf unter der Telefonnummer 02581-94100-332 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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