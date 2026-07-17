POL-WAF: Ostbevern. Einbruch in Wohnhaus
Warendorf (ots)
Am Donnerstag, 16.7.2026 brachen Unbekannte zwischen 8.00 Uhr und 13.00 Uhr in das Wohnhaus einer Hofstelle in Ostbevern, Brock ein. Der oder die Täter durchsuchten die Wohnräume und stahlen einen Möbeltresor. In diesem befanden sich Geld und Dokumente. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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