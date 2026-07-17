POL-WAF: Ostbevern. Einbruch in Wohnhaus

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 16.7.2026 kam es gegen 20.55 Uhr zu einem Alleinunfall auf der Straße Elmenhorst in Höhe Sendenhorst. Der 58-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Landstraße 811 von Sendenhorst in Richtung Alverskirchen. In einer Linkskurve kam der Sendenhorster mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und der Pkw blieb auf der Seite liegen. Kräfte der Feuerwehr befreiten den Mann aus seinem ...

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