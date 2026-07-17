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Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Polizeibekannte Frau drohte und beleidigte

Warendorf (ots)

Eine polizeibekannte Frau beleidigte und bedrohte am Mittwochabend (15.7.2026, gegen 20.25 Uhr) im Bereich des Bahnhofs Neubeckum mehrere Personen. Die Betroffenen befanden sich auf einem Bahnsteig. Dann trat die 39-Jährige über die Gleise auf den weiteren Bahnsteig. Hier bedrohte sie eine 17-Jährige und lief der Beckumerin hinterher. Im weiteren Verlauf warf die Oelderin Zigaretten auf eine 39-jährige Ennigerloherin. Ein 31-jähriger Duisburger stellte sich schützend vor die 39-Jährige und forderte die Tatverdächtige auf, sich zu entfernen. Polizisten stellten in der Handtasche der Oelderin ein Messer fest, das sie sicherstellten. Gegen die 39-jährige Oelderin wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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