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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Arbeitsunfall - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Am Montag, 27.07.2026, kam es gegen 7 Uhr beim Beladen eines Müllwagens in der Schillerstraße in Bad Säckingen zu einem Arbeitsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen schleuderte eine Holzstück aufgrund der durch die Presse entstandenen Spannung aus dem Laderaum des Müllwagens heraus und traf einen 53-jährigen Belader. Dieser wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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