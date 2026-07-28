Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Betzenhausen: Feuer in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen, 28.07.2026, gegen 7:45 Uhr gingen Meldungen über eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Bissierstraße im Freiburger Stadtteil Betzenhausen ein.

Als die Polizei vor Ort eintraf, stellten die Einsatzkräfte Rauch aus einer Wohnung im vierten Stockwerk des Gebäudes fest. Aufgrund dessen wurde umgehend mit der Evakuierung von rund 40 Personen begonnen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, war es den eingesetzten Streifenbesatzungen gelungen, dass Wohnhaus beinahe vollständig zu räumen. Die Feuerwehr nahm umgehend die Brandbekämpfung auf und konnte ein offenes Feuer in einem Zimmer der betroffenen Wohnung löschen und ein Ausbreiten der Flammen verhindern.

Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, ist durch den entstandenen Rauch vorerst nicht bewohnbar. Der Wohnungsbewohner war zum Zeitpunkt des Brandes nicht anwesend.

Aufgrund des Einsatzes und dem damit einhergehenden Aufkommen an Einsatzfahrzeugen musste die Zufahrt zur Bissierstraße zeitweise voll gesperrt werden um den nahegelegenen Straßenbahnverkehr möglichst nicht zu beeinträchtigen. Einige Verkehrsteilnehmende hätten die Absperrungen ignoriert und diese zum Teil mit ihren Fahrzeugen umfahren.

Bei dem Wohnungsbrand ist es lediglich zu Sachschaden in unbekannter Höhe gekommen. Die genaue Brandursache ist noch unklar.

ak

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