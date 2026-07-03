Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahndungs- und Kontrolltag - Polizei ahndet diverse Verstöße

Kreis Herford (ots)

(jd) Am Donnerstag (02.07.) fanden im Kreis Herford mehrere Kontrollen zur Bekämpfung von Eigentumskriminalität, insbesondere auch mit Blick auf Wohnungseinbruchdiebstahl aber auch zur Verkehrssicherheit statt. Durch Fuß- und Fahrzeugstreifen und die Einrichtung von Kontrollstellen wurde die polizeiliche Präsenz deutlich erhöht.

Insgesamt wurde 41 Fahrzeuge sowie 50 Personen überprüft. Durch Zivilkräfte wurde eine Person, die per Haftbefehl gesucht wurde, festgenommen und noch am Abend dem Haftrichter vorgeführt und inhaftiert.

Bei den kontrollierten Fahrzeugen wurden mehrere Verkehrsverstöße festgestellt: Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, außerdem erhoben sie zwei Sicherheitsleistungen wegen Verstößen gegen das Fahrpersonalgesetzt. Insgesamt 13 Fahrzeugführer wurden mit dem Handy am Steuer erwischt, sodass entsprechende Anzeigen gefertigt wurden. Zusätzlich wurden sechs Verkehrsordnungswidrigkeitsanzeigen mit Blick auf Verstöße zur Geschwindigkeit und Kindersicherung gestellt sowie weitere Verwarngelder erhoben.

Unabhängig vom Fahndungs- und Kontrolltag muss im Kreis Herford auch weiterhin mit unangekündigten Kontrollen gerechnet werden.

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