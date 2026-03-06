PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: In Gaststätte eingebrochen + beschädigte Ampel - Polizei bittet um Mithilfe + schwarzer BMW zeigt auffällige Fahrmanöver

Giessen (ots)

Haiger-Seelbach: In Gaststätte eingebrochen

Unbekannte brachen in der Zeit von Mittwoch (4. März) 11 Uhr bis Donnerstag (5. März) 8.15 Uhr in eine Gaststätte in der Seelbachstraße ein. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten sie in den Gastraum, wo sie zwei Spielautomaten aufhebelten und das darin befindliche Bargeld entnahmen. Zudem entwendeten sie Bargeld aus einer Spendenbox. Die Täter verließen das Lokal unbemerkt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 400 Euro. Personen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachteten, werden gebeten sich bei der Polizei in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 9070 zu melden.

Dillenburg: Beschädigte Ampel - Polizei bittet um Mithilfe

Eine Dillenburger Polizeistreife stellte am Montag (2. März) gegen 17 Uhr in der Oranienstraße in Höhe der Hausnummer 6 eine beschädigte Lichtzeichenanlage fest. Aufgrund der Schäden gehen die Polizisten davon aus, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit der Ampel kollidierte. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schaden wird mit circa 2.000 Euro beziffert. Die Polizei in Dillenburg sucht nach Zeugen, die den Unfall wahrgenommen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer (02771) 9070 entgegengenommen.

Ehringshausen-Kölschhausen: Schwarzer BMW zeigt auffällige Fahrmanöver

Zeugen beobachteten am Samstag, 28. Februar 2026, zwischen 16 Uhr und 17 Uhr, auf der Landesstraße 3052 nahe Kölschhausen ein auffälliges Fahrverhalten eines schwarzen BMW mit WZ-Kennzeichen. Der bislang unbekannte Fahrer fiel durch mehrere Fahrmanöver auf, darunter das Durchdrehen der Reifen, abruptes Beschleunigen sowie sogenanntes Driften - seitliches Rutschen des Fahrzeugs. Die Ermittler bitten Zeugen, die das Fahrverhalten beobachteten und Hinweise auf den Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können, sich zu melden. Ebenso werden Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrmanöver genötigt oder gefährdet wurden, gebeten sich mit der Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

