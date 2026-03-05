Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Linden/A485: Trickdiebe rasen davon - Festnahme nach Unfall

Giessen (ots)

Gestern beobachteten zivile Polizeibeamte in Linden-Großen-Linden einen Trickdiebstahl. Beim folgenden Versuch, die Täter festzunehmen, rasten diese in einem Auto davon. Nach kurzer Verfolgung und einem Unfall nahmen die Einsatzkräfte die Tatverdächtigen fest. Dabei erlitt ein Tatverdächtiger leichte Verletzungen.

Zivile Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main nahmen gegen 12.30 Uhr wahr, wie Personen aus einem schwarzen Audi heraus in der Friedrich-Ebert-Straße eine Passantin ansprachen. Durch Ablenkung gelang es den Kriminellen schließlich, die am Hals getragene Kette der 74-Jährigen zu klauen. Sie fuhren im Audi davon. Ihr Opfer blieb unverletzt. Die Zivilkräfte entschlossen sich daraufhin in der Bahnhofstraße, die Fahrzeuginsassen festzunehmen. Dazu blockierten die den Audi mit mehreren Zivilfahrzeugen. Als sich die Beamten dem Audi näherten, gab der dessen Fahrer Gas, um sich der Festnahme zu entziehen. Er raste in Richtung Autobahn davon. Dabei stieß er gegen ein blockierendes Einsatzfahrzeug und beschädigte dieses. Ein in der Nähe stehender Polizist musste dem flüchtenden Audi ausweichen. Der Beamte blieb unverletzt.

Die Zivilstreifen nahmen die Verfolgung auf. Der Audi-Fahrer fuhr durch Linden und auf die Autobahn 485 in Richtung Marburg. Auf der Autobahn überholte er Fahrzeuge auf dem Standstreifen und gefährdete durch seine Fahrweise vermutlich mehrere, bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer. Der Audi krachte ohne Fremdbeteiligung vor der Anschlussstelle Gießen-Bergwerkswald in die Leitplanke auf dem Seitenstreifen. Durch den Aufprall schleuderte das Fahrzeug gegen ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrendes Taxi. Dessen Fahrer blieb unverletzt.

Der Audi-Fahrer setzte seine Fahrt auch nach dem Unfall fort, kam unfallbedingt aber kurz vor der Anschlussstelle auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Dort erfolgte sofort die Festnahme. Die gestohlene Kette der 74-Jährigen stellten die Beamten bei den Festgenommenen sicher.

Eine der drei festgenommenen Fahrzeuginsassen gab später an, verletzt zu sein. Nach einer ärztlichen Untersuchung musste er, ebenso wie beiden Komplizen, mit zur Dienststelle. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen wurden die drei dringend Tatverdächtigen heute einem Haftrichter am Amtsgericht Gießen vorgeführt. Dieser erließ gegen alle drei Wohnsitzlosen einen Untersuchungshaftbefehl. Die 43- und 45-jährigen Männer sowie die 43-jährige Frau sitzen nun in Justizvollzugsanstalten ein.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Die Ermittler fragen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Gibt es weitere, bislang nicht bekannte Geschädigte? Wer wurde durch die Fahrweise des flüchtenden Audis in Linden oder auf der A 485 gefährdet?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

