Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Brand im Musikpavillon des Stadtgartens

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Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20:20 Uhr ging in der Leitstelle Gelsenkirchen ein Notruf über einen Brand im Musikpavillon des Stadtgartens in der Altstadt ein. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Bühne bereits in Vollbrand.

Die Feuerwehr leitete umgehend umfassende Löschmaßnahmen ein und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Im Anschluss wurden die angrenzenden Technikräume kontrolliert, um eine mögliche Brandausbreitung auszuschließen.

Der Einsatz dauerte rund 2,5 Stunden. Insgesamt waren 22 Einsatzkräfte der Wache Altstadt sowie des Löschzuges Erle-Nord vor Ort. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

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