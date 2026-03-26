Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Brand in Einfamilienhaus - Akku entzündet sich

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Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr gegen 15:30 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in der Straße Hagenbredde alarmiert. Ein Bewohner hatte Rauchentwicklung in seinem Einfamilienhaus festgestellt und umgehend den Notruf gewählt.

Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen zur Einsatzstelle aus. Beim Eintreffen befanden sich alle Hausbewohner bereits unverletzt im Freien. Nach Angaben des Eigentümers hatte sich vermutlich ein Akku in einem Zimmer im ersten Obergeschoss selbst entzündet.

Ein Trupp unter Atemschutz drang zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor und setzte ein C-Rohr ein. Im betroffenen Raum fanden die Einsatzkräfte einen brennenden Akku vor, der bereits Teile des Zimmers in Mitleidenschaft gezogen hatte. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Im Anschluss wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt, um das Gebäude rauchfrei zu machen. Die Wohnung konnte danach wieder an die Bewohner übergeben werden.

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