FW-GE: Verkehrsunfall auf der A2 - Eine verletzte Person

Gelsenkirchen (ots)

Am heutigen Vormittag wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen um 9:39 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Oberhausen alarmiert. Die Einsatzstelle befand sich zwischen den Anschlussstellen Buer und Gladbeck/Essen.

Ersten Notrufmeldungen zufolge sollte eine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt sein, zudem wurde eine Rauchentwicklung gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Transporter unter das Heck eines Lkw (40-Tonner) gefahren war. Entgegen der ersten Meldung war die betroffene Person glücklicherweise nicht eingeklemmt.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, stellte den Brandschutz sicher und fing auslaufende Betriebsmittel auf. Der verletzte Fahrer wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen (Polytrauma) erfolgte der Transport unter Notarztbegleitung in ein Gelsenkirchener Krankenhaus.

Die Feuerwehr Gelsenkirchen war mit 17 Einsatzkräften im Einsatz. Unterstützung erfolgte durch ein Notarztfahrzeug der Feuerwehr Herten.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen war die Autobahn in Fahrtrichtung Oberhausen vollständig gesperrt. Nach rund einer Stunde, waren die Maßnahmen der Feuerwehr abgeschlossen und die Einsatzstelle wurde an die Autobahnpolizei übergeben.

