Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Mehrere motorisierte Zweiräder bei Parkvorgang beschädigt

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, 27.07.2026, kurz vor 12:15 Uhr wurden mehrere geparkte Motorräder und -roller während eines Parkvorgangs einer 51 Jahre alten Autofahrerin auf einem Parkplatz am Karlsplatz in der Freiburger Altstadt beschädigt.

Die Frau sei mit Ihrem Wagen beim Einparken gegen einen geparkten Motorroller gestoßen. Dieser sei anschließend umgefallen und habe dabei insgesamt acht weitere nebeneinander abgestellte motorisierte Zweiräder der Reihe nach umgeworfen.

Der entstandene Sachschaden an den insgesamt zehn betroffenen Fahrzeugen wird jeweils auf 150 bis 250 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

ak

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