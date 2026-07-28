Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 15-jähriger E-Scooter-Fahrer flüchtet vor Polizei und gefährdet mehrere Verkehrsteilnehmer - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Montag, 27. Juli, gegen 12.17 Uhr fiel ein E-Scooter-Fahrer in der Freiburger Innenstadt durch seine aggressive Fahrweise und ein nicht vollständig lesbares Versicherungskennzeichen auf. Der Fahrer sollte deshalb einer Kontrolle unterzogen werden. Dieser ignorierte jedoch die Aufforderungen der Polizei, anzuhalten, und ergriff die Flucht. Die Streifenwagenbesatzung nahm die Verfolgung des Flüchtigen auf, weitere Polizeistreifen wurden zur Unterstützung herangezogen.

Der E-Scooter-Fahrer bog auf seiner Flucht unter anderen von der Wannerstraße in die Klarastraße ein, wo es fast zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw (Smart) kam. Im weiteren Verlauf kam es möglicherweise zu weiteren Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer, darunter auch mehrere Fahrradfahrer.

Fahrtstrecke:

Engelbergerstraße - Wentzingerstraße - Wannerstraße - Klarastraße - Egonstraße - Wentzingerstraße (erst in Richtung Stühlinger Kirchplatz, der Flüchtige wendete dann aber auf halber Strecke) - Zur Unterführung (beim Hbf) - Bismarckallee - Eisenbahnstraße

Der 15-Jährige konnte schließlich in der Eisenbahnstraße durch eine Polizeistreife kontrolliert und vorläufig festgenommen werden. Es wurde festgestellt, dass der Fahrer mit einem gefälschten Kennzeichen unterwegs war.

Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seines Vaters übergeben. Die Polizei sucht nun Zeugen und mögliche Geschädigte, die durch das Fahrverhalten des 15-Jährigen gefährdet wurden. Auch der bislang unbekannte Smart-Fahrer wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0761 882 4221 zu melden.

oec

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