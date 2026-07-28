Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gundelfingen/ Freiburg: Hoher Vermögensschaden nach Betrug mit Kryptowährung

Freiburg (ots)

In zwei Fällen aus Gundelfingen und Freiburg ist es zu erheblichen Vermögensschäden im Zusammenhang mit Kryptowährung gekommen.

Bereits vergangenen Montag, 20.07.2026, habe ein 44 Jahre alter Mann eine SMS, die angeblich von einer von ihm genutzten Krypto Börse stammte, erhalten. Die Nachricht habe vor einem verdächtigen Anmeldeversuch gewarnt und forderte den Geschädigten auf, die Kunden-Hotline unter einer bestimmten Telefonnummer zu kontaktieren. Im anschließenden Telefonat wurde dem Geschädigten durch die Täterschaft vorgetäuscht, dass es zu einer teilweisen Kompromittierung seines Kennwortes für einen sogenanntes Hardware-Wallet gekommen sei. Dabei handelt es sich um ein USB-Stick-ähnlichen Datenträger, welcher als Geldbörse für Kryptowährungen verwendet werden kann. Im weiteren Verlauf gelang es der Täterschaft mit Hilfe einer manipulierten Internetseite das Kennwort für das Hardware-Wallet bei dem Geschädigten abzugreifen. Wie sich kurz darauf herausstellte, wurde dem 44-Jährigen daraufhin durch die Täterschaft Kryptowährung im Wert eines niedrigen fünfstelligen Euro-Betrages abgebucht.

Mit derselben Masche gelang es Kriminellen wenige Tage später am Donnerstag, 23.07.2026, bei einer 39 Jahre alten Geschädigten Kryptowährung in einem mittleren fünfstelligen Euro-Betrag zu erbeuten.

So können Sie sich vor Betrug im Zusammenhang mit Kryptowährung schützen:

- Wenn Sie auf eine Krypto Börse zugreifen möchten, sollten Sie immer die offizielle Website des Anbieters über ein Lesezeichen in Ihrem Browser aufrufen. Vermeiden Sie es, auf Links in E-Mails oder SMS-Nachrichten zu klicken, da diese möglicherweise von Betrügern stammen.

- Nutzen Sie sichere Wallet-Apps. Wenn Sie eine Wallet-App herunterladen möchten, sollten Sie diese immer von der offiziellen Webseite des Anbieters herunterladen. So können Sie sicherstellen, dass Sie eine authentische App erhalten und nicht Opfer eines Betrugs werden.

- Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Um Ihre Konten zu schützen, sollten Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) auf allen Konten aktivieren. Dies bietet einen zusätzlichen Schutz vor unbefugtem Zugriff und kann helfen, Betrügereien zu verhindern.

- Bewahren Sie Ihre Kryptowährungen sicher auf. Wenn Sie größere Bestände an Kryptowährungen besitzen, sollten Sie diese in einem Hardware-Wallet aufbewahren. Dies bietet einen höheren Schutz vor Hackern und Betrügern als eine Software-Wallet oder eine Online-Börse.

- Das Kennwort, die sog. Seed Phrase, für das Hardware-Wallet sollte niemals herausgegeben werden.

- Erlauben Sie keinen Fernzugriff auf Ihren Computer durch Installation von Fernwartungssoftware.

ak

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