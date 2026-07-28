PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gundelfingen/ Freiburg: Hoher Vermögensschaden nach Betrug mit Kryptowährung

Freiburg (ots)

In zwei Fällen aus Gundelfingen und Freiburg ist es zu erheblichen Vermögensschäden im Zusammenhang mit Kryptowährung gekommen.

Bereits vergangenen Montag, 20.07.2026, habe ein 44 Jahre alter Mann eine SMS, die angeblich von einer von ihm genutzten Krypto Börse stammte, erhalten. Die Nachricht habe vor einem verdächtigen Anmeldeversuch gewarnt und forderte den Geschädigten auf, die Kunden-Hotline unter einer bestimmten Telefonnummer zu kontaktieren. Im anschließenden Telefonat wurde dem Geschädigten durch die Täterschaft vorgetäuscht, dass es zu einer teilweisen Kompromittierung seines Kennwortes für einen sogenanntes Hardware-Wallet gekommen sei. Dabei handelt es sich um ein USB-Stick-ähnlichen Datenträger, welcher als Geldbörse für Kryptowährungen verwendet werden kann. Im weiteren Verlauf gelang es der Täterschaft mit Hilfe einer manipulierten Internetseite das Kennwort für das Hardware-Wallet bei dem Geschädigten abzugreifen. Wie sich kurz darauf herausstellte, wurde dem 44-Jährigen daraufhin durch die Täterschaft Kryptowährung im Wert eines niedrigen fünfstelligen Euro-Betrages abgebucht.

Mit derselben Masche gelang es Kriminellen wenige Tage später am Donnerstag, 23.07.2026, bei einer 39 Jahre alten Geschädigten Kryptowährung in einem mittleren fünfstelligen Euro-Betrag zu erbeuten.

So können Sie sich vor Betrug im Zusammenhang mit Kryptowährung schützen:

   - Wenn Sie auf eine Krypto Börse zugreifen möchten, sollten Sie 
     immer die offizielle Website des Anbieters über ein Lesezeichen 
     in Ihrem Browser aufrufen. Vermeiden Sie es, auf Links in 
     E-Mails oder SMS-Nachrichten zu klicken, da diese möglicherweise
     von Betrügern stammen.
   - Nutzen Sie sichere Wallet-Apps. Wenn Sie eine Wallet-App 
     herunterladen möchten, sollten Sie diese immer von der 
     offiziellen Webseite des Anbieters herunterladen. So können Sie 
     sicherstellen, dass Sie eine authentische App erhalten und nicht
     Opfer eines Betrugs werden.
   - Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Um Ihre Konten
     zu schützen, sollten Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)
     auf allen Konten aktivieren. Dies bietet einen zusätzlichen 
     Schutz vor unbefugtem Zugriff und kann helfen, Betrügereien zu 
     verhindern.
   - Bewahren Sie Ihre Kryptowährungen sicher auf. Wenn Sie größere 
     Bestände an Kryptowährungen besitzen, sollten Sie diese in einem
     Hardware-Wallet aufbewahren. Dies bietet einen höheren Schutz 
     vor Hackern und Betrügern als eine Software-Wallet oder eine 
     Online-Börse.
   - Das Kennwort, die sog. Seed Phrase, für das Hardware-Wallet 
     sollte niemals herausgegeben werden.
   - Erlauben Sie keinen Fernzugriff auf Ihren Computer durch 
     Installation von Fernwartungssoftware.

ak

Kontaktdaten anzeigen

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.freiburg/
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR


- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

 
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 16:03

    POL-FR: Schönau im Schwarzwald: Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 26.07.2026, in dem Zeitraum zwischen 13.20 Uhr bis 18.35 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Tür auf, um in einem Mehrfamilienhaus in der Kirchbühlstraße in eine Wohnung zu gelangen. Aus der Wohnung wurde Schmuck entwendet. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 16:01

    POL-FR: Zell im Wiesental: Ölschlieren auf Gewässer

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 25.07.206, kurz vor 16.30 Uhr, wurde die Polizei von der Feuerwehr über Ölschlieren in einem Bach in der Kirchstraße, unweit des Friedhofes, informiert. Mitarbeiter des Landratsamtes Lörrach, Fachbereich Umwelt, seien schon vor Ort. Die Feuerwehr richtete mehrere Ölsperren ein. Ursächlich für die Gewässerverunreinigung könnte Motorenöl gewesen sein, welches zuvor in einem Gully ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 15:59

    POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Pkw aus Carport entwendet

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 25.07.2026, in dem Zeitraum zwischen 04.15 Uhr bis 04.30 Uhr, wurde in Grenzach ein weißer Pkw Mercedes Benz, CLA 220 CDI entwendet. Der Mercedes-Benz stand mit einem weiteren Pkw in einem Carport in der Straße "Hornacker". Der andere Pkw wurde wohl gewaltsam geöffnet und aus diesem Bargeld sowie ein Fahrzeugschlüssel des Mercedes-Benz entwendet. Die unbekannte Täterschaft öffnete ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren