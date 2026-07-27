Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Ölschlieren auf Gewässer

Freiburg (ots)

Am Samstag, 25.07.206, kurz vor 16.30 Uhr, wurde die Polizei von der Feuerwehr über Ölschlieren in einem Bach in der Kirchstraße, unweit des Friedhofes, informiert. Mitarbeiter des Landratsamtes Lörrach, Fachbereich Umwelt, seien schon vor Ort. Die Feuerwehr richtete mehrere Ölsperren ein. Ursächlich für die Gewässerverunreinigung könnte Motorenöl gewesen sein, welches zuvor in einem Gully entsorgt wurde. Die Ermittlungen zu dem Verursacher dauern an.

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