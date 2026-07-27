POL-FR: Rheinfelden: Brand von Grill auf Balkon geht glimpflich aus
Freiburg (ots)
Am Samstag, 25.07.2026, gegen 20.25 Uhr, wurde der Feuerwehr eine Rauchentwicklung im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Friedrichstraße mitgeteilt. Vor Ort konnte die Feuerwehr feststellen, dass wohl der Brand eines Grills auf einem Balkon für die Rauchentwicklung verantwortlich war. Während dem Grillen habe der Grill plötzlich Feuer gefangen. Löschversuche mittels Wasser vergrößerten das Feuer. Durch ein Schließen der Haube des Grills konnten die Bewohner das Feuer ersticken. Beim Durchlüften der Wohnung wurde die Wohnungstür geöffnet, warum man dann im Hausflur den Rauch wahrnahm. Die Feuerwehr, welche mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort war, musste nicht mehr groß eingreifen.
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