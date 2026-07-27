Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Pkw kommt auf Bundesstraße auf Gegenfahrbahn und kollidiert mit Pkw - drei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Samstag, 25.07.2026, gegen 16.00 Uhr, kam nach bisherigen Erkenntnissen ein 83-jähriger Pkw-Fahrer auf der Bundesstraße 317, in Höhe einer Tankstelle, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Der 83-Jährige befuhr die Bundesstraße von Schopfheim kommend in Richtung Steinen, als er mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn kam. Ein entgegenkommender 44-jähriger Pkw-Fahrer versuchte noch nach rechts auf den Gehweg auszuweichen. Der Pkw des 83-Jährigen kollidierte mit der linken Fahrzeugseite des Pkws des 44-Jährigen. Der Pkw des 44-Jährigen wurde ausgedreht und kam in der Einfahrt der Tankstelle zum Stehen. Der Pkw des 83-Jährigen kollidierte in der Folge frontal mit der Preistafel der Tankstelle, wurde von dieser abgewiesen und kam auf dem Gehweg zum Stehen. Der 44-Jährige sowie zwei seiner mitfahrenden Kinder wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der 83-Jährige sowie seine Mitfahrerin standen unter Schock und blieben unverletzt. Beide Pkws mussten abgeschleppt werden. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr im Einsatz.

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