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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten: Feuerwehr rückt zu zwei Vegetationsbränden aus

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 26. Juli, kam es in Eichstetten zu zwei Vegetationsbränden, die ein Ausrücken der Feuerwehr erforderlich machten. Die Brandursache ist jeweils noch unbekannt.

Der erste Brand wurde nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 13.30 Uhr gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache brannte hinter einem Weingut im Bereich Altweg in den Weinreben eine Fläche von circa 50 x 200 Metern. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, um das Feuer zu löschen.

Am selben Tag gegen 20.30 Uhr wurde ein weiterer Brand im Bereich Scheibenberg/"Wein-Erlebnis-Weg" gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte aus bislang unbekannter Ursache die trockene Böschungsvegetation auf einer Fläche von circa 20 x 10 Metern. Die Freiwillige Feuerwehr verhinderte Schlimmeres, dennoch beschädigte die Hitze drei angrenzende Rebstöcke.

Die Schadenshöhen stehen in beiden Fällen noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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