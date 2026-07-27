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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Tageswohnungseinbruch - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 25.07.2026, gelangte bislang unbekannte Täterschaft in der Zeit von 12:00 Uhr bis 22:45 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Breite in Bad Säckingen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere Wohnräume nach Wertgegenständen oder Schmuck durchsucht und Schränke durchwühlt. Die Höhe des Diebesgutes ist noch nicht abschließend erhoben und Gegenstand der laufenden Ermittlungen durch die Kriminalpolizei. Diese sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges im Bereich Breite wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat Waldshut ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Freiburg nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 0761 882 2880 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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