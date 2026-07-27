Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen am Hochrhein: Automat an Tankstelle aufgebrochen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 27.07.2026, machte sich gegen 02:10 Uhr bislang unbekannte Täterschaft zunächst an Überwachungskameras des Tankstellengeländes in der Industriestraße zu schaffen und gingen im Anschluss mit schwerem Werkzeug den Tankautomaten an. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchtete die Täterschaft mit der Geldkassette des Automaten und dem darin befindlichen Bargeld. Die leere Geldkassette wurde im Rahmen der Fahndung zwischen der Fluhstraße und der Rheinhalde auf der Hauptstraße aufgefunden. Der Polizeiposten Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges in der Nähe der Tankstelle oder in der Hauptstraße beobachtet haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei mitzuteilen. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 283 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

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