Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Motorradfahrer durch Auffahrunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 26.07.2026, kam es gegen 11 Uhr auf der L170 zwischen Rothaus und Bonndorf - Ebnet zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen soll ein 77-jähriger VW- Fahrer aus bislang unbekannten Gründen stark gebremst haben. Ein nachfolgendes Schweizer Auto und der darauffolgender Mercedes konnten ihre Autos ohne Aufzufahren abbremsen. Einem 54-Jähriger gelang dies mit seinem Motorrad nicht mehr und fuhr auf den Mercedes auf. Dadurch wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 5.500 Euro. Der VW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, konnte aber im Nachhinein ermittelt werden. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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