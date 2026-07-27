POL-FR: Lauchringen: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Freiburg (ots) - Am Samstag, 25.07.2026 wurde die Freiwillige Feuerwehr gegen 14:15 Uhr wegen eines Feuers in der Nähe des Sportplatzes Schwaningen alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass Holzabfälle verbrannt wurden. Das Verbrennen von Abfall außerhalb der dafür zugelassenen Abfallbeseitigungsanlagen ist eine Ordnungswidrigkeit und wurde dem Landratsamt Waldshut zur Ahndung ...

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