POL-FR: Lauchringen: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer
Freiburg (ots)
Am Freitag, 24.07.2026, kam gegen 19:15 Uhr ein 19-jähriger Mountainbike-Fahrer in der Hohrainstraße in Lauchringen alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Mountainbike entstand geringer Sachschaden.
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