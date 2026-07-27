Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Brand in Geschäftsraum in der Kaiserstraße

Freiburg (ots)

Am Freitag, 24.07.2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr gegen 19:30 Uhr zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung in der Kaiserstraße gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in einem Geschäftsraum unter einem Schreibtisch zum Brand eines technischen Geräts. Die Freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und eine Ausbreitung des Brandes verhindern. Außer des Schreibtisches und eines Stuhls wurde durch das brennende Gerät keine weiteren Gegenstände in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt. Ein technischer Defekt dürfte ursächlich für den Brand gewesen sein.

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