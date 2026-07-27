Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Motorradfahrer stürzt, Krad fängt Feuer

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 26.07.2026, gegen 19:35 Uhr befuhr ein 29-jähriger Motorradfahrer die B500, aus Richtung Schluchsee kommend in Fahrtrichtung Seebrugg. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf Höhe einer Verkehrsinsel auf den Gegenfahrstreifen und stürzte. Er schlitterte hierbei über die Fahrbahn und kam letztlich an einem Baum zum Liegen. Das Motorrad fing hierbei Feuer, welches schnell durch die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr Schluchsee gelöscht werden konnte. Der Motorradfahrer wurde verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

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