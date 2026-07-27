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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: BAB 5/ Gemarkung Freiburg: Auffahrunfall mit mehreren Verletzten

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 24.07.2026, kurz vor 22:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen auf der Bundesautobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Freiburg-Nord und Freiburg-Mitte. Dabei gab es insgesamt fünf Verletzte.

Ein mit drei Insassen besetzter Pkw habe die A5 auf dem rechten Fahrstreifen in südliche Richtung befahren. Aufgrund einer verkehrsbedingten Bremsung eines vorausfahrenden Autos, musste der Wagen scheinbar stark bremsen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dies sei auch gelungen, wobei ein nachfolgender 23 Jahre alter Autofahrer nicht mehr rechtzeitig habe bremsen können und stieß mit dem mit drei Personen besetzten Wagen zusammen. Durch die Kollision wurde der Wagen des 23-Jährigen auf den linken Fahrstreifen abgewiesen, wo es zu einem weiteren Zusammenstoß mit einem mit einer Person besetzten Fahrzeug kam.

Bei dem Unfall wurden sämtliche Insassen der drei beteiligten Fahrzeuge leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf über 35.000 Euro geschätzt.

Für die Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei Freiburg sowie die Anschließenden Bergungs- und Fahrbahnreinigungsarbeiten wurde die Südfahrbahn für rund eine Stunde voll gesperrt und wurde anschließend einseitig für den Verkehr freigegeben.

ak

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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