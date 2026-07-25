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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein - Verkehrsunfallflucht, Motorradfahrerin leicht verletzt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am 24.07.2026 gegen 21:40 Uhr missachtete ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der Kreuzung Heldelinger Straße/Märktweg, Weil am Rhein, die Vorfahrt einer 24-jährigen Motorradfahrerin. Diese musste dem Fahrzeug ausweichen, kollidierte in der Folge mit dem dortigen Bordstein und kam zu Fall. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Richtung Freiburger Straße. Die Motorradfahrerin verletzte sich durch den Verkehrsunfall leicht. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen, sportlichen Wagen gehandelt haben.

Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall machen können werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621/9797-0, in Verbindung zu setzen.

MW /WaR

SK / FLZ

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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