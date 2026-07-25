Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Unfallflucht durch Motorradfahrer - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 24.07.2026, um 19:20 Uhr, ereignete sich in Herbolzheim, OT Broggingen, ein Verkehrsunfall, an welchem ein Fahrradfahrer und ein Motorradfahrer beteiligt waren. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich einer der Beteiligten unerlaubt von der Unfallstelle.

Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, befuhr der 13 Jahre alte Fahrradfahrer die Landstraße von Bleichheim in Richtung Broggingen. Kurz vor dem Ortseingang Broggingen kam aus der gleichen Richtung ein Motorradfahrer angefahren und touchierte beim Überholvorgang den Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer kam durch den Anstoß zu Fall und zog sich mehrere Schürfwunden am gesamten Körper zu.

Nach dem Unfall setzte der Motorradfahrer seine Fahrt unvermittelt fort und kümmerte sich nicht um seine Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalls.

Beschreibung des flüchtigen Motorradfahrers: Schwarzes -sportliches- Motorrad; Männlicher Fahrer; Trug Klapphelm und schwarz/rote Motorradkleidung.

Zeugen welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE

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