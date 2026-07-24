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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Polizei bittet um Zeugenhinweise nach körperlicher Auseinandersetzung am Elz-Ufer

Freiburg (ots)

Das Polizeirevier Waldkirch ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung nach einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich bereits am Sonntag, 19.07.2026, gegen 17.25 Uhr, am Elz-Ufer im Bereich der Fußgängerbrücke "Fischermatte" ereignet haben soll.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten dort zwei Frauen im Alter von 21 und 27 Jahren in eine körperliche Auseinandersetzung. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zur Klärung des Sachverhalts sucht das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681/4074-0) Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Jeder Hinweis kann für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sein.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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