POL-FR: Waldkirch: Polizei bittet um Zeugenhinweise nach körperlicher Auseinandersetzung am Elz-Ufer
Freiburg (ots)
Das Polizeirevier Waldkirch ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung nach einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich bereits am Sonntag, 19.07.2026, gegen 17.25 Uhr, am Elz-Ufer im Bereich der Fußgängerbrücke "Fischermatte" ereignet haben soll.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten dort zwei Frauen im Alter von 21 und 27 Jahren in eine körperliche Auseinandersetzung. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
Zur Klärung des Sachverhalts sucht das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681/4074-0) Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Jeder Hinweis kann für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sein.
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