Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Radfahrer entfernt sich unerlaubt vom Unfallort - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 23.07.2026, fuhr gegen 15 Uhr ein Radfahrer, welcher während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte, in der Werderstraße gegen einen dort geparkten, grauen Peugot Obwohl ein Schaden von ca. 500 Euro an dem geparkten Peugeot entstand, entfernte sich der Fahrradfahrer unerlaubt vom Unfallort. Der Fahrradfahrer wurde wie folgt beschrieben: Jugendlicher mit dunkler Hautfarbe, im Alter von ungefähr 13 bis 15 Jahren. Er soll zum Unfallzeitpunkt eine kurze, schwarze Stoffhose sowie ein blaues Fußballtrikot getragen haben. Das Polizeirevier Bad Säckingen sucht Zeuginnen und Zeugen, welche im o.g. Zeitraum den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, welche geeignet erscheinen, den bislang unbekannten Unfallverursacher zu identifizieren. Hinweise nimmt das das Polizeirevier Bad Säckingen unter der Nummer 07761 934 0 rund um die Uhr entgegen.

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