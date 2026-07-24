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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Freiburg (ots)

Am Freitag, 24.07.2026, kollidierte gegen 11:45 Uhr in der Goethestraße in Freiburg ein ausparkendes Auto mit einem radfahrenden Kind. Das Kind verletzte sich beim Abfangen des Fahrrades leicht. Es fuhr unter Schock zunächst nach Hause und meldete den Vorfall dort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen sowie den Fahrer des beteiligten Pkw.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silbergrauen Pkw gehandelt haben, möglicherweise ein Kombi. Der Fahrer soll männlich und circa 50 bis 60 Jahre alt gewesen sein.

Der beteiligte Pkw-Fahrer sowie Unfallzeugen werden dringend gebeten, sich bei der zuständigen Verkehrspolizei unter Tel. 0761 882 3100 zu melden.

Ek/oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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