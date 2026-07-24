Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Abgelenkte Radfahrerin fährt Auto auf - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Mit ihrem Mountainbike befuhr am Donnerstag, 23.07.2026 gegen 14.00 Uhr eine 41 Jahre alte Frau die Hardstraße in Friedlingen von der Hauptstraße kommend in Richtung Grenzübergang. Vor ihr befuhr ein Jaguar, welcher auf Höhe der dortigen KFZ-Werkstatt beabsichtigte nach rechts abzubiegen. Verkehrsbedingt musste er anhalten. Dies bemerkte die 41-Jährige zu spät, da sie vermeintlich gerade ihr Handy bediente. Sie kollidierte mit dem Heck des Jaguars und stürzte. Leicht verletzt wurde sie durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Jaguar entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro, am Mountainbike rund 150 Euro.

md/ce

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell