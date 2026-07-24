Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Spiegelschleifer in der Müßmattstraße - Polizei sucht Radfahrer mit Kinderanhänger als Zeugen

Freiburg (ots)

Mit ihrem Opel befuhr am Donnerstag, 23.07.2026 gegen 12.45 Uhr eine 41 Jahre alte Frau die Müßmattstraße in Richtung Herbert-King-Park. Auf Höhe der Adolf-Senger-Straße kam ihr ein Fahrzeug entgegen und es kam zu einer Kollision der beiden Seitenspiegel auf der jeweiligen Fahrerseite. Das entgegenkommende Fahrzeug fuhr weiter, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Sachschaden beläuft sich gesamt auf rund 1.000 Euro. Ein Radfahrer samt Kinderanhänger soll sich unmittelbar neben der Unfallörtlichkeit befunden haben. Diesen sucht das Polizeirevier Rheinfelden als Zeugen. Er wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07623/74040 zu melden.

md/ce

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